日本擬推博物館「雙重定價」　外國遊客門票或漲2至3倍

《讀賣新聞》報道，日本文化廳近日決定要求營運國立博物館及美術館的獨立行政機構考慮引入「雙重定價」制度，未來外國遊客參觀門票價格或調整為本國遊客的兩至三倍。此政策旨在讓使用多語言服務的外國遊客承擔相應營運成本，以增加機構收入，降低對公共資金的依賴，轉向可持續的收入結構。



報道指，包括東京國立博物館、國立西洋美術館在內的日本國立博物館和美術館，其營運成本除門票與捐款外，高度依賴政府補貼。財務省統計顯示，在上個財政年度，11家國立博物館和美術館中有8家的營運補貼佔其收入的50%以上。為服務國際遊客，這些機構需投入資金用於建設多語言說明牌、語音導覽等設施。

圖為位於東京上野公園內的國立西洋美術館。（Getty Images）

文化廳認為此舉參考了國際做法。埃及金字塔和印度泰姬陵等海外旅遊景點已採用雙重定價，而法國羅浮宮也將從明年1月起提高歐盟以外遊客的票價。此外，為提升參觀體驗並吸引更多遊客，文化廳同時計劃研議延長博物館開放時間及增加重要藝術品的展出天數。