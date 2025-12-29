日本東京新宿高田馬場深夜街頭斬人　外籍男客疑刺傷美容師後逃逸

一名目擊者12月29日在日本東京新宿區高田馬場街上報案，稱一名女子遭刀刺傷倒地。警方趕抵後，發現一名30多歲女子胸部被利刃刺傷，隨即將其送醫急救。該女子在送醫時意識清醒且能夠對話。當前戶塚警察廳正以涉嫌謀殺未遂罪追蹤兇手行蹤。



包括朝日新聞與讀賣新聞在內傳媒報道，目擊者於凌晨12時10分許報案，根據戶塚警署公告，該女子在案發地點附近一棟公寓大樓內的美容沙龍工作。報道指，她在大樓二樓公共走廊被一名男子刺傷，隨後她逃到街上。其上半身多處受傷，包括胸部、側腹和背部。該女子向警方表示認識行兇者，對方是美容院的顧客。

報道提到，該男子身形瘦削，約1.75米高，疑似30多歲，據信是帶刀逃離現場。報道描述，他頭戴黑色帽子、身穿黑色毛衣和褲子，背着黑色背包，疑為外國人。

圖為高田馬場站。（網上圖片）

案發地點位於JR高田馬場站西南方約200公尺的住宅區內。當地居民接受傳媒採訪時表示，該區域平日安靜，對深夜發生此案及出現大量警力感到驚訝。