日本靜岡工廠持刀傷人案15人送醫　被捕38歲男疑犯為前員工

綜合日媒報道，靜岡縣三島市一間橡膠公司的工廠12月26日發生持刀傷人事件，共有15人受傷送醫，所有傷者意識清醒。一名38歲男疑犯被捕，據報他是工廠的前員工。



據《讀賣新聞》報道，位於靜岡縣三島市的橫濱橡膠三島工廠26日發生持刀攻擊事件，造成15人受傷。相關人士透露，一名涉嫌謀殺未遂的男子是該廠前員工。據工廠方面稱，該廠實施兩班倒（晝夜）工作制，事發時正值員工換班期間。目前，縣警正在調查其犯案動機。

報道引述當地警方指，疑犯小山雅貴（38歲），無業，居住在三島市，涉嫌於26日下午4時在廠內用刀刺傷一名28歲的男廠員。一名廠員其後制服小山雅貴，警方隨後趕到並將其逮捕。警方在現場繳獲了一把疑似犯案凶器的刀具。

據參與調查的人士透露，小山雅貴曾是該廠的員工。另有消息稱，他當時戴上疑似防毒面具，並噴灑了一種類似家用漂白水的液體。

據消防部門和公司方面稱，15名年齡在20至50歲之間的男性員工受傷並被送往醫院。其中8人據信被刀刺傷，但目前意識清醒。據悉，白天班於下午4時30分結束，縣警部門正在調查這宗入室持刀傷人案的來龍去脈。