碧姬芭鐸喪禮1月7日舉行　將長眠法國海邊墓園

法國女星碧姬芭鐸（Brigitte Bardot）12月28日逝世，終年91歲。法國南部海濱城鎮聖特羅佩（Saint-Tropez）市政廳官員29日表示，碧姬芭鐸將安葬當地公墓。碧姬芭鐸基金會同日公布，葬禮會在明年1月7日舉行。



法國女星碧姬芭鐸逝世享年91歲。（Reuters）

生前受訪曾稱盼葬於自家花園

綜合France24及路透社報道，聖特羅佩為南法度假勝地，碧姬芭鐸息影後住在當地，並表示在該處獲得慰藉，宅邸內養著貓、狗和馬等動物。

路透社引述當地居民Philippe Volmier 稱，已認識碧姬芭鐸30年，經常看到她帶著狗在海灘上散步。 「有一次，她和她的狗一起掉進了水裡。我不得不把她救上來。」他又形容，碧姬芭鐸是位樂於助人的朋友。

致力為動物爭取權益的碧姬芭鐸，過去受訪時曾表示，希望死後葬在自家花園裡，墓碑上像其寵物的墓碑一樣，只立一個簡單的木製十字架。 儘管她曾表達此意願，但聖特羅佩市政廳稱，碧姬芭鐸將安葬在海邊的公墓。

碧姬芭鐸於《春情金絲貓》劇情中半裸上陣演出床戲。（《春情金絲貓》電影劇照）

碧姬芭鐸生於1934年，早於1952年以18歲之齡出道，主演一系列法國電影，憑青春美貌與曲線性感身材成為觀眾寵兒，及後成為性感女神，於六十年代中後段最為多產，1967年內上映作品高達14部。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）於28日形容，碧姬芭鐸為「世紀傳奇」，稱「她的電影、她的嗓音、她耀眼的名聲、她的悲傷，以及她對動物的無私熱愛，碧姬芭鐸象徵自由生活，也代表法式生活，散發普世光輝。」