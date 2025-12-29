碧姬芭鐸逝世終年91歲　馬克龍：世紀傳奇殞落

法國女星碧姬芭鐸（Brigitte Bardot）基金會周日（12月28日）證實碧姬芭鐸逝世的消息，她終年91歲。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）形容她為「世紀傳奇」。



馬克龍在X表示：「她的電影、她的嗓音、她耀眼的名聲、她的悲傷，以及她對動物的無私熱愛，碧姬芭鐸象徵自由生活，也代表法式生活，散發普世光輝。」

碧姬芭鐸基金會在一份發送給法媒的聲明中稱：「碧姬芭鐸基金會懷著無比悲痛的心情宣布，其創辦人兼主席、世界著名演員兼歌手碧姬芭鐸女士逝世。她選擇放棄自己輝煌的演藝事業，將畢生精力投入到動物福利和她的基金會中。」

法國女星碧姬芭鐸（Brigitte Bardot）。（Reuters）

碧姬芭鐸的演藝生涯始於20世紀50年代，當時她憑藉曼妙的身材和自由奔放的生活方式，成為備受追捧的性感偶像。

她最著名的電影之一是1956年《惹火尤物》（And God Created Woman），她在片中飾演一位陷入三角戀的18歲少女，這套影視作品由她當時的丈夫瓦迪姆（Roger Vadim）執導。