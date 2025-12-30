秘魯薩滿巫師2026預言：特朗普恐患重病　馬杜羅將下台並流亡

秘魯首都利馬（Lima）南部，12月29日有一群薩滿巫師（Shaman）齊聚一處海灘，舉行一年一度的新年儀式。他們作出預言，包括美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將患上重病，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）則會下台並逃離委內瑞拉，而俄烏戰爭將會結束。



秘魯薩滿舉行新年儀式：

這些薩滿巫師穿戴傳統的安第斯披風和頭飾，並喝下死藤水（Ayahuasca）和聖佩德羅仙人掌（San Pedro cactus）等製成的「致幻劑」，相信這些藥物能帶來預測未來的能力。薩滿們在海灘上鋪放地毯，並擺上黃花、古柯葉、刀劍等物品，並圍成圈跳舞奏樂，然後祈禱。

薩滿巫師加西亞（Juan de Dios Garcia）表示：「美國應該做好準備，因為特朗普將會病得很重。我們預見馬杜羅將被擊敗，他會逃離委內瑞拉，並且不被抓獲。」

薩滿巫師西蒙（Ana María Simeón）表示：「我們請求讓馬杜羅離開、退休，因為特朗普將會有能力使他下台。我們預見明年就會發生這件事。」

加西亞還預言，秘魯已故前總統藤森謙也的女兒藤森慶子，將在明年贏得總統大選。而烏克蘭與俄羅斯之間的戰爭將會結束。

秘魯薩滿巫師「準確率」如何？

美媒指出，這些薩滿巫師每年12月都會進行預言，但實現率好壞參半。他們去年曾預言，2025年以色列和加沙之間將會爆發「核戰」，但兩者目前仍處於停火狀態。