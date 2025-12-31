波蘭促歐盟調查Tiktok生成式AI內容　指涉俄羅斯假訊息煽動脫歐

波蘭當局12月30日表示，已要求歐盟委員會對短片平台TikTok展開調查，原因是該平台出現AI生成的內容，其中包括呼籲波蘭退出歐盟的言論。波蘭方面稱，這些內容幾乎可確定是俄羅斯散布的虛假訊息，因為影片中使用了俄語語法。



路透社報道，一個展示年輕女性身穿波蘭國旗顏色服裝、呼籲波蘭退出歐盟影片的TikTok帳號，近幾週在平台上走紅。但目前該帳號已從平台上註銷。

波蘭數字化部副部長斯坦德爾斯基（Dariusz Standerski）在致歐盟委員會的一封信中表示：「披露的內容對波蘭乃至整個歐盟的公共秩序、信息安全以及民主進程的完整性構成威脅。」

他還補充說：「這些內容的敘事性質、傳播方式以及合成視聽材料的使用表明，Tiktok未能履行其作為超大型網上平台所應承擔的義務。」

圖為2024年6月23日拍攝的設計圖片，圖中可以在一部手機上看到TikTok的標誌，背後剛有一面歐盟旗幟。（Getty）

TikTok發言人透過電子郵件回覆路透社稱：「我們已與波蘭當局取得聯繫，並刪除了違反平台規則的內容。」