秘魯著名考古遺址馬丘比丘發生火車對撞事故　至少1死40傷

綜合外媒報導，通往南美洲祕魯知名觀光景點「馬丘比丘（Machu pichu）」的觀光鐵路，12月30日發生兩列火車迎頭相撞事故，造成至少1名火車司機死亡、40人受傷。有當地衛生官員表示，約有20人傷勢較重。



事故發生在連接奧揚泰坦博（Ollantaytambo）與馬丘比丘的單線鐵道路段。當地鐵路部門表示，涉事列車分別由秘魯鐵路（PeruRail）與印加鐵路（Inca Rail）公司營運，目前對撞原因仍有待釐清。

從網上影片顯示，事故後碎玻璃散落一地，傷者在鐵軌旁接受救治；由於事故現場為偏遠的安第斯山區，無直接道路可達，10多輛救護車與大批醫療人員已設法趕往現場。

建於15世紀的馬丘比丘，位於安地斯山脈之上，海拔約2,430公尺，有「天空之城」的美譽，自1983年列為聯合國教科文組織UNESCO認證的世界文化遺產之一；今天，當地是世界著名考古遺址，每日吸引約4,500名世界各地遊客造訪。

由於地處偏遠，因此馬丘比丘在歷史上未被西班牙征服者發現，遺址得以留存於世；今日多數旅客仰賴火車、接駁巴士前往觀光、朝聖。