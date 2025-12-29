墨西哥一列火車脫軌墜入山谷 至少13死98人受傷
撰文：羅保熙
出版：更新：
路透社報道，墨西哥當局12月28日表示，一列載有250人的火車於南部瓦哈卡（Oaxaca）脫軌，造成至少13人死亡、98人受傷。總統克辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）在社交平台X上表示，5名傷者情況危急，並補充說已派遣高級官員前往現場，為遇難者家屬提供援助。
墨西哥軍方周日發布公告稱，一列載有250人的火車駛至瓦哈卡州一座橋樑上時脫軌，墜入約7米深的山谷；目前，仍有36名傷者正在醫院接受救治。軍方共出動360人、20輛車輛以及多架救護機等參與搜救。
瓦哈卡州長Salomon Jara Cruz向事故罹難者家屬表示慰問，並表示州政府正在與聯邦機構協調，為受影響者提供援助。
墨西哥總檢察長Ernestina Godoy Ramos在社交媒體上發文稱，總檢察長辦公室已就此事展開調查。
報道指，涉事的火車為跨洋列車（Interoceanic Train），是在2023年在前總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）執政期間開通，連接墨西哥太平洋沿岸的薩利納克魯斯港和墨西哥灣沿岸的科阿察科阿爾科斯港，為更廣泛的跨洋走廊計畫（Interoceanic Corridor project）的一部分。
