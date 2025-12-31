日本靜岡工廠傷人案 傷者均與疑犯素不相識 或為無差別攻擊
撰文：張涵語
出版：更新：
日本靜岡縣三島市一家橡膠公司的工廠12月26日發生持刀傷人事件，共有15人送醫，一名38歲男疑犯被捕。共同社最新報道，案中所有傷者均不認識當場因涉嫌謀殺未遂而被捕的前員工小山雅貴。調查人員稱，嫌疑人曾表示「對公司不滿」，縣警局正調查他是否有可能是無差別攻擊與公司有關的人員。
當地調查人員稱，嫌犯案發時駕駛汽車進入工廠，頭戴面具並用刀逐一襲擊員工，並向他們噴灑類似漂白劑的液體。
縣警局從嫌疑人的車內和家中搜出大量漂白劑產品。目前，警方正在調查事件經過和涉案化學品的成分。
事件發生在上周五下午4點半前，正值早班和夜班交接班之際。一名工廠員工報告稱，有多人被刺傷並被噴灑液體。 15名年齡介於20歲至50歲之間的男子被送往醫院。嫌犯因涉嫌用刀刺傷一名28歲的男性員工而被捕。
