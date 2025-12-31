各地迎接2026新年圖集：丹麥人跳池慶祝　克羅地亞人湖中飲香檳

撰文：成依華
出版：更新：
全球各地陸續踏入2026年，澳洲悉尼、新西蘭奧克蘭率先大放煙花慶祝，多地在除夕也有不同慶祝活動，迎接新一年。
