2026年｜李在明元旦日發表新年賀詞　誓言實現大跨越

韓聯社報道，韓國總統李在明1月1日發表新年賀詞，承諾將始終以國民為依靠穩步前行，爭取使2026年成為「通過大轉型實現大跨越的元年」。



李在明承諾，將努力推動國家在政治、經濟、社會、文化、外交、安全等領域實現騰飛與發展。他指，得益於國民齊心協力和眾志成城，國家將更快實現了民生與民主重振，他強調：「韓國現時仍處於起跑線上，落後於人，今後需要以更加奮發的姿態前行」。

本月4至7日，李在明應中國國家主席習近平邀請，對中國進行國事訪問。這將是新年首位訪華的外國元首，也是李在明就任總統後首次訪華，備受外界關注。韓方表示，此行將進一步鞏固韓中戰略合作夥伴關係全面恢復的勢頭，並就供應鏈、投資、數碼經濟、跨國犯罪應對等方面交換意見。

中韓關係・中韓國旗：South Korea and China's flags flutter next to Tiananmen Gate during the visit of South Korean President Moon Jae-In in Beijing, China December 15, 2017. REUTERS/Jason Lee

李在明此次隨行陣容龐大，逾200名韓國企業家組成經濟代表團，四大財閥掌門人集體出行，包括三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨。外界認為，李在明攜韓國經濟命脈一同訪華，顯示韓國政府對提升雙邊經貿合作的強烈意願。