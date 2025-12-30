韓國Coupang稱僅3000賬號資訊泄露　高官反駁：高達逾3300萬個

韓聯社報道，韓國副總理兼科技資訊通訊部長官裴慶勳12月30日表示，電子商務平台酷澎（Coupang）用戶資訊泄露事件涉案賬號超過3300萬個。



裴慶勳擔任酷澎事件跨部門工作組組長，當天出席在國會舉行的酷澎聽證會時作表述，反駁酷澎方面「資訊遭泄露的賬號共3000個」的説法。

裴慶勳對此表示「無法認同」，稱個人資訊保護委員會、警察廳、民官調查團經查發現3300萬多個賬號的姓名、電子郵箱等資訊外泄。他還指出，政府對酷澎事前單方面公布雙方未達成一致的資訊深表關切，認為酷澎別有用心。

2025年2月11日拍攝的插圖顯示韓國電商巨頭酷澎（Coupang）的標誌。（Reuters）

裴慶勳說，嫌疑人接入酷澎伺服器，並擅自閱覽和下載用戶資訊。嫌疑人擁有的涉案物品包括筆記型電腦、電腦記憶體等共四件，酷澎方面僅查扣其中的筆記型電腦，確認3000個賬號相關資訊遭泄，並將此公之於眾。他強調，除筆記型電腦、桌式電腦外，應就嫌疑人將有關資訊上傳雲端等所有可能性進行調查分析。