全球多國 2025年氣溫再創新高　涵蓋中亞非洲到北歐

初步數據顯示，中亞、非洲薩赫勒（Sahel）地區和北歐都在2025年度過歷來最熱的一年; 以全球平均氣溫來看，2025年是史上第三熱的年份，僅次於2024年和2023年。



法新社根據歐盟屬下的「哥白尼計劃」氣候監測數據進行分析後，於週三（12月31日）發表上述結論。「哥白尼」即將在1月份發佈的年報中確認這些數據。

雖然涵蓋陸地和海洋的全球平均氣溫，在2025年並非歷來最高; 但這個平均數其實掩蓋了一些地區在這一年裹創下的高溫紀錄。

法新社對哥白尼從約20個衛星和各地氣候監測站彙集的氣候模型數據進行獨立分析，數據覆蓋全世界自1970年以來的每小時氣溫記錄。詳盡的分析發現，若按每月氣溫記錄來看，全球70多個國家在2025年總計有120個月份的氣溫破紀錄。

分析顯示，中亞地區的五個國家都打破了各自的年度高溫紀錄。當中，塔吉克2025年的氣溫與往常的差距為全球最大，比1981年至2010年間的平均高出3攝氏度，而且每月氣溫自5月份起除了11月之外都破紀錄。鄰近的哈薩克、烏茲別克和伊朗在2025年的氣溫也比往年平均高出2至3攝氏度。

另外，位於北非撒哈拉沙漠以南的薩赫勒地區和西非的幾個國家，同年也出現極熱氣溫，馬里、尼日爾、尼日利亞、布吉納法索（Burkina Faso）和乍得（Chad）的氣溫， 都比往年的平均氣溫升高0.7至1.5攝氏度，尼日利亞的氣溫還創新高。

世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）剛在週一（29日）發佈年報指，自2015年以來，極端高溫發生的概率已提高將近10倍，而薩赫勒地區許多地方長年面對武裝衝突、糧食短缺及赤貧的挑戰，是面對極端氣溫威脅最嚴重的地區之一。

歐洲去年經歷炎夏 多國氣溫幾乎破紀錄

至於歐洲，則有約10個國家2025年經歷炎夏，年度氣溫幾乎都破紀錄。當中，瑞士和巴爾幹半島國家的夏季溫度比往年平均高出2至3攝氏度。

西班牙、葡萄牙和英國則創下歷來最高夏季氣溫，還助長了龐大的山林野火。英國之前還迎來逾一世紀以來最乾旱的春季，甚至引發水荒。

北歐雖然避過了6月間席捲歐洲其他國家的熱浪，但隨之也迎來異常溫暖的秋季。 挪威、瑞典、芬蘭和冰島的2025年，都屬歷來最炎熱的兩個年份之一。

