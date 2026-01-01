壽司郎之亂翻版　日本有男子po連鎖餐廳狂隊豉油瓶照片瘋傳

日本連鎖餐廳壽司郎過往曾發生的「舔豉油瓶」事件相信仍有不少人記憶猶深，類似的「公關災難」近日再度發生。日本一間連鎖居酒屋品牌養老乃瀧，12月29日就社交平台上流傳的一張「顧客直接對着豉油瓶飲用」的照片發聲明回應，稱已注意到相關圖片在網絡擴散，並已採取緊急應對措施。



日本網上近日流傳一張男子在養老乃瀧「對着豉油瓶飲用」的照片：

據日本「J-CAST」新聞網報道，養老乃瀧在聲明中表示：「我們近日確認，一張顧客在我們集團旗下某門店直接飲用醬油的照片被發布到社交平台上，該照片已被分享到其他社交平台。」

關於這張照片，養老乃瀧表示「照片似乎是透過Instagram限時動態功能從一個已鎖定的IG帳戶發布的」，但公司尚未能核實照片的原始來源，而是透過第三方在社交媒體上發布的帖子和圖片信息才得知此事。

關於事後情況，「我們已確認發文者聲稱他自帶的醬油並非本店提供。然而，當我們與涉事門店溝通時，我們了解到發帖人曾到店，但目前無法確認涉事醬油是否確係自帶，因此無法給出明確答复。」

養老乃瀧補充道，本店不允許自備醬油。

養老乃瀧在聲明中強調：「該門店所有桌上的醬油均已回收並作出更換。」聲明同時指，圖片中的醬油與店內使用的醬油相同。

養老乃瀧重申：「我們始終將顧客安全使用本店服務放在首位，因此已回收所有桌上的醬油並換上新的醬油。」

網上同時流出據報是肇事男子的聊天記錄，他自稱曾在該門店任職，並堅稱他「狂隊」的豉油瓶是他自備的。

養老乃瀧表示正認真調查此事，包括約談相關人員，並補充說：「我們絕不容忍任何威脅門市衛生環境或危及其他顧客安全的行為。一旦事實查明，我們將與相關部門合作，採取嚴厲措施。

養老乃瀧又指：「對於此次事件給經常光顧我們門店的顧客帶來的焦慮和擔憂，我們深表歉意。我們將進一步加強防範措施，防止此類事件再次發生，並確保門店運營安全，讓顧客安心用餐。」