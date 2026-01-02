高市早苗搬入首相公邸　稱還沒遇見到「傳說的鬼怪」

日本首相高市早苗最近由東京赤坂議員宿舍搬入位於永田町的首相公邸後，表示沒在被指「鬧鬼」的公邸內遇到非尋常現象。



共同網1月1日報道，高市早苗12月31日於社交平台X發文回顧2025年時，提到自己在剛入住的公邸過年，稱「還沒遇到傳說的『鬼怪』！」

日本眾議院預算委員會早前要求高市儘快從議會宿舍搬到首相公邸，但她當時稱自己現在連打包行李的時間都沒有。而青森縣12月初發生地震時，高市乘坐警衛車從議會宿舍進入官邸花了35分鐘。

日本首相高市早苗上任兩月，因公務繁忙遲遲沒有搬進首相公邸，不過她最終趁休年假期間，終於帶着50箱行李一起搬家。（電視截圖）

高市在12月29日趁休年假，終於帶着50箱行李搬入首相公邸。這座建築物與官邸之間則只是步行距離，方便高市在緊急情況下迅速進行危機管理。

公邸前身為舊首相官邸，因歷史背景而籠罩著「鬧鬼」傳聞。現址曾為1932年五一五事件與1936年二二六事件的發生地。前首相森喜朗曾透露其恐怖經歷：夜間在公邸臥室聽聞門把轉動聲，隨後更有「穿著軍靴的隊伍行軍遠去的腳步聲」。

前任首相對公邸態度各異。小泉純一郎、福田康夫、麻生太郎、鳩山由紀夫、菅直人及野田佳彥在內歷任首相，都曾在任內入住公邸，但安倍晉三任期內從未入住，並在回應在野黨質詢時表示「對（鬧鬼）傳聞不知情」。

而早前卸任的石破茂在入住前曾幽默表示，身為看《Q太郎》長大的一代「不太害怕」，其任內也未傳出靈異事件。