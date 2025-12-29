高市早苗帶50箱行李搬入首相公邸　上任兩月終告別議員宿舍

日本首相高市早苗上任兩月，因公務繁忙遲遲沒有搬進首相公邸，本周一（29日），高市趁休年假，終於帶着50箱行李搬入，預計其丈夫山本拓也會一併搬家。而高市身着運動衛衣在公邸現身的畫面，也引起網民熱議。



據《產經新聞》報道，兩輛運輸公司卡車於午後抵達高市進行公務的官邸，裝載超過50個紙箱後駛向首相的生活用公邸。高市完成打包工作後也告別她至今居住的東京赤坂眾議院宿舍，乘車抵達公邸。

上個月日本眾議院預算委員會要求高市儘快從議會宿舍搬到首相公邸，但高市稱自己現在連打包行李的時間都沒有。本月8日青森縣發生地震時，高市乘坐警衛車從議會宿舍進入官邸花了35分鐘。而首相公邸跟官邸之間則只是步行距離，方便高市在緊急情況下迅速進行危機管理。

與平日正裝打扮不同，高市當日身穿深藍色衛衣和灰色褲子，周圍圍繞着警衛人員。畫面公開後，日本網民在社交平台上評論：「高市首相的運動鞋很酷」、「高市首相的便衣很隨意」、「高市穿便衣太新鮮」等。

據共同社報道，目前的公邸由原官邸改建而成，於2005年竣工。前首相小泉純一郎等歷代首相基本居住於此。例外的是第二次上台後住在東京富穀家中的前首相安倍晉三、以及一直住在議員宿舍的前首相菅義偉。近幾任首相中，石破茂和岸田文雄分別在就任約3個月後和約2個月後入住公邸。