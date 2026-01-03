李在明訪華在即　談及台灣問題　強調一個中國立場不變

韓國總統李在明即將於1月4日展開為期4天的訪華行程，他最近在青瓦台接受央視專訪時稱，他這次訪華是為了最大限度減少或消除雙方之間的誤解或矛盾，又指中韓應盡可能實現共存與合作。



李在明接受央視採訪表示，當前國際局勢動盪不安，突顯中韓關係的重要性。他強調：「不可否認，過去一段時間，中韓之間確實存在一些誤解或矛盾，這在一定程度上對兩國關係發展造成障礙。可以說，此次訪華的目的在於最大限度地減少或消除以往存在的誤解或矛盾。」

圖為2013年6月27日，中國北京天安門廣場掛有中國國旗和韓國國旗。（Getty）

談及中韓經貿關係時，李在明指中國在國家主席習近平領導下，在經濟上取得大幅增長與發展，於很多領域趕上甚至領先韓國。因此，兩國之間有必要建立水平合作、平等協作的關係，通過建立新的平等合作關係，打造有利於雙方發展的合作型經濟關係。

針對中美關係對韓方的影響，李在明再次重申韓國戰略自主性，稱加強與美國的安全與經貿合作，不代表中韓關係就應當走向對立或衝突。他表示，中國與韓國應通過持續不斷的溝通，挖掘彼此真正的需求，冀望未來能爭取實現每年一次中韓領導人會晤。

2025年12月3日，韓國總統李在明於前總統尹錫悅短暫實施戒嚴一周年之際，在首爾青瓦台舉行記者會。（Getty）

另外，李在明談到東北亞、台海問題在內的周邊問題時，強調維護區域和平與穩定的重要性，重申韓國始終尊重一個中國的立場且從未偏離。