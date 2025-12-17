韓國擬明年1月於內地舉辦K-pop演唱會　或意味「限韓令」鬆綁

韓國媒體12月15日報導，韓國政府正推動HYBE、SM、JYP、YG四大娛樂公司於2025年1月在中國合辦大型K-pop演唱會。這是近10年來中國大陸首次舉辦的大型韓流音樂演出，或意味持續多年的「限韓令」正式鬆綁。不過，有韓媒引述當地演藝業界人士指出，考慮到知名組合的行程繁忙，估計活動要成事存在一定難度。



韓聯社報道，韓國當局正邀請多名韓國歌手參與下月在中國舉辦K-pop演唱會，並引述業界消息指，四大娛樂公司都已接獲查詢，了解旗下藝人的檔期。

雖然總統室方面未有確認消息，但有韓媒引述政府官員指，由於要考慮中方立場，所以暫時無法公開具體安排，但透露中方對活動持積極態度。

韓國總統李在明上任後積極爭取緩和與中國之間的關係，國家主席習近平在上月的中韓元首會晤亦建議兩國要推進人文交流。

圖為洛歇馬丁（Lockheed Martin）生產的薩德導彈防衛系統（THAAD）。（洛歇馬丁公司網站圖片）

自2016年8月中國因反對韓國部署薩德反導系統（THAAD） 而實施限制以來，韓國籍K-pop團體在中國的演出近乎絕跡。今年多場計劃在華舉行的K-pop演唱會均被取消。

直到今年11月情兄才出現轉機，在李在明為習近平舉行的歡迎晚宴上，韓國娛樂公司JYP娛樂創辦人、大眾文化交流委員會共同委員長朴軫永亦有出席，三人在晚宴上曾短暫交流，有韓國議員透露習近平當場回應在中國舉行大型演出的提議，並向外長王毅下達指示；不過中方一直未有證實這說法。