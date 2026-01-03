墨西哥南部6.5級地震　首都1死12傷　總統記者會一度中斷｜有片

墨西哥南部格雷羅州（Guerrero）當地時間1月2日約早上8時發生黎克特制6.5級地震，震源深度約30公里，當地度假城市阿卡普爾科（Acapulco）及位於中部的首都墨西哥城均有震感。首都在地震期間有1人死亡，12人受傷。總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）當時正在主持每日記者會，地震導致記者會一度中斷。



路透社及法媒報道，墨西哥國家地震局稱，震央位於格雷羅州聖馬科斯鎮（San Marcos）西南方14公里處，遠在北部400公里外的墨西哥城也有震感。

隨着警報響起，人們紛紛湧上街頭避難。在墨西哥城，有居住在10樓的民眾表示，地震當下她感覺到整座大樓都在搖晃。

墨西哥城政府表示，當地一名60歲男子在地震疏散期間不慎跌倒死亡。市長布魯加達（Clara Brugada）另在社交媒體X發文，稱地震造成市內12人受傷，5根電線桿和4棵樹木倒塌。

在格雷羅州，當局報告稱各地發生山泥傾瀉，有房屋、公共建築和醫院遭到破壞。欣鮑姆和州長皮內達（Evelyn Pineda）稍早時表示，未收到關於格雷羅州的嚴重損失報告。

另外，地震一度打斷了欣鮑姆的記者會。從影片可見，她在警報響起後，冷靜地撤離其身處的建築，並向記者們招手示意朝出口方向離開。她在地震結束後，恢復舉行記者會。

報道指，墨西哥城中心建在曾經是湖底的泥濘地基上，因此特別容易受到地震影響，2017發生的7.1級地震就造成墨西歌369人死亡，其中大部份傷亡集中在墨西哥城。