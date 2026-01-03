印度數萬配送員新年前夕罷工　抗議高壓「10分鐘送達」工作制

新年前夕，印度數萬名平台配送工人舉行罷工，抗議他們所說的「高壓、不人道」的工作制度，包括被要求在10分鐘內完成配送。



這些配送員呼籲獲得「公平薪酬、尊嚴與安全」，並要求立即禁止這種營銷承諾，即在交通極度擁堵的印度城市，10分鐘內將雜貨送達約3公里範圍內任意地址。

2024年12月14日，一名為線上食品配送應用Zomato工作的印度送餐員，騎着摩托車在斯利那加（Srinagar）一個市場送餐。（Getty）

美媒報道，他們同時抗議，平台使用的自動化系統在發生延誤時，對配送員進行處罰並下調評分，並要求建立涵蓋醫療保險和養老金在內的全面社會保障制度。

組織此次罷工的印度應用型運輸工人聯合會說，超過20萬名工人參與了罷工。

儘管「極速零售」已是全球趨勢，但在擁有14億人口、每月百萬新求職者湧入的印度，這一行業已演變為殘酷的競爭戰場。「速度」成為企業爭奪市場份額的關鍵武器，Swiggy、Zomato等巨頭市值龐大。

一名41歲的Swiggy配送員在海得拉巴透露，他每單的基礎報酬僅為5盧比（約0.43港元），收入取決於訂單數量和行駛距離。他每天從晚上7點工作到次日凌晨5點，油費和摩托車維修都需自己承擔，每天至少還要花50盧比（約4.3港元）買吃的。

他坦言從沒想過40多歲還會從事這份工作，但別無選擇。他在疫情期間因書店倒閉而轉行做配送員，月收入約2萬盧比（約1732港元）。其中一半以上用於房租和五個孩子的學費，全家只能勉強度日。

2024年7月14日，Swiggy的外賣員在印度加爾各答（Kolkata）送餐。（Getty）

另一名在孟買工作的Zepto騎手說，他「幾乎大多數時候都得闖紅燈」才能準時送達。他抱怨道，如果不闖紅燈就會被罰款；如果被交警抓到，罰單也得自己付，怎麼做都吃虧。

Zomato聯合創始人戈亞爾在X平台發文稱，公司配送「創下紀錄速度」且「未受罷工呼籲影響」，並辯護「10分鐘送達」模式依賴門店高密度布局。他強調，當地執法部門協助控制了滋事者。

工會反駁稱，罷工當天完成的大量訂單「並非因為制度公正，而是因為工人根本負擔不起下線的代價」。

2020年，印度中央政府推出勞工改革，承諾為所有零工提供社會保障，但相關措施在全國範圍內的落實進展緩慢。2023年，拉賈斯坦邦成為首個通過監管零工經濟法律的邦，設立專門福利委員會，建立社會保障基金並處理申訴。

本文獲《聯合早報》授權轉載

