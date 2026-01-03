韓國民調：對中國好感度僅12.9%　10年內大跌近半

韓國《朝鮮日報》近日聯合首爾大學進行的民意調查結果顯示，比起10年前的調查，韓國人對中國的好感度大跌近半。在本次調查中，只有12.9%的受訪者表示「對中國有好感」，對比2015年進行民調，當時表示對中國有好感民眾的數字為23.1%。而與2005年進行的民調相比，當時得出的數字為39.3%，20年間跌幅高達67%。



《朝鮮日報》1月2日報道，分析指，2016年駐韓美軍部署薩德（THAAD）導彈後，中國向韓國實施「限韓令」施壓，是導致韓國人對中國的好感度下降的主要原因之一。

2025年10月30日，韓國釜山，國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）舉行雙邊會晤當天，在韓國金海國際機場附近，圖為揮舞着中國國旗與韓國國旗的民眾。（Getty）

在本次民調中，56.8%的受訪者表示「對中國不友好」，超過半數。29.%的受訪者表示對「中國極度不友好」。

按照年齡層審視這份民調，18至29歲對中國的好感度最低，僅為9%。30至39歲的數字是9.4%。與之相反，70歲以上受訪者對中國的友好度最高，數字是16.5%。此外，40至49歲、50至59歲、60至69歲民眾對中國的好感度分別為13.2%、14.9%、13.5%。

2025年10月30日，韓國釜山，國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）舉行雙邊會晤當天，在韓國金海國際機場附近，圖為一名女子戴上一頂印有中國國旗與韓國國旗的紅色帽子。（Getty）

環顧過去10年，針對美國、中國、日本、俄羅斯等4個國家，韓國民眾只有對日本的好感度有所上升。25.4%的受訪者表示「對日本有好感」，對比10年前的數字（13%）接近翻倍。對美國的好感度從2015年的54.2%微跌至53.8%；對俄羅斯的好感度則從11.6%下跌至9.9%。