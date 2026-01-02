拘留期延長6月　韓國法院對尹錫悅簽發追加拘捕令

韓聯社1月2日報道，首爾中央地方法院裁定，對韓國前總統尹錫悅延長羈押，理由為其存在銷毀證據的可能性。



尹錫悅原定於本月18日羈押期滿，但依據法院最新裁定，他將被繼續羈押。

根據韓國《刑事訴訟法》規定，一審階段的羈押期限最長為6個月。但若因其他案件或嫌疑被起訴，且法院經審查認為確有羈押必要，可依法簽發延長羈押令。

本次法院裁定後，尹錫悅自2024年12月起，已因三項不同嫌疑，三度被羈押。

尹錫悅曾於去年1月因涉嫌內亂罪被檢方提請羈押並起訴，法院隨後裁定撤銷羈押，其於3月8日獲釋。

2025年4月11日，韓國首爾，圖為遭罷免的尹錫悅走出總統官邸。（Reuters）

此後，尹錫悅於去年7月被特檢組再次羈押，並於當月19日被正式起訴。他被指控的罪名包括：動用總統警衛處阻撓高級公職人員犯罪調查處執行逮捕令；在宣布戒嚴前的國務會議中，僅召集部分國務委員參會，妨礙其余委員行使韓國憲法賦予的戒嚴審議權。

去年11月10日，特檢組以普通內亂罪，對尹錫悅、前國防部長官金龍顯等三人提起公訴，並向法院申請對三人延長羈押。法院於2025年12月23日，就尹錫悅的羈押事宜舉行了約兩小時的羈押審查聽證會。

聽證會上，特檢組著重強調案件性質極其嚴重，且存在銷毀證據、潛逃的風險。尹錫悅方面則主張，從法律層面而言，普通內亂罪的罪名並不成立。

2025年3月8日，韓國義王市首爾拘留中心，被彈劾的尹錫悅在獲釋後彎腰鞠躬。（Reuters）

此外，12月29日，韓國負責調查尹錫悅夫人金建希弊案的特檢組召開記者會，介紹長達半年的調查結果。

特檢組檢察官助理金亨根在記者會上表示，經查發現，金建希在國民看不到的幕後以非法手段幹政，大搞「現代版賣官鬻爵」。

金建希弊案特檢組於2025年7月2日揭牌成立，進行了約6個月的調查，其間共對66人提起公訴，其中20人被批捕。

本文獲觀察者網授權轉載。

