委內瑞拉｜特朗普公開馬杜羅被擄照片　美媒：料1.5紐約出庭受審

美國1月3日突襲委內瑞拉，成功擒獲委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），並迅速將其送往一艘美軍軍艦上，之後再把他轉移到紐約。美國總統特朗普（Donald Trump）其後在社交媒體Truth Social上傳首張馬杜羅被擄後的照片，並於同日稍晚重申馬杜羅夫婦因涉「毒品恐怖主義」而須於紐約受審。美媒報道，他們最快將於5日出庭受審。



特朗普3日稍早時候稱，美軍部隊擒獲馬杜羅夫婦後，迅速將其送往位於加勒比海的兩棲攻擊艦「硫磺島」號，正把帶往紐約接受審判。

他其後在出席記者會前，於社交媒體Truth Social上傳首張馬杜羅被擄照片，並寫道：「馬杜羅在『硫磺島』號上。」其中可以看見馬杜羅身穿灰色衣服，眼及耳皆被遮蔽，手上拿着一瓶水。

美媒引述知情人士稱，馬杜羅或會在位於古巴東南部的關塔那摩灣美軍基地短暫停留，之後再轉乘飛機移到紐約，預計將於同日抵達。

消息人士指，馬杜羅其後或會被送往位於布魯克林的拘留中心，最快將於5日在曼哈頓的紐約南區法院出庭受審，

2026年1月3日，委內瑞拉首都加拉加斯，當地一名消防員走過一個被摧毀的防空砲陣地。（Reuters）

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）此前稱，馬杜羅夫婦被起訴「毒品恐怖主義」等罪名。