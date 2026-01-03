委內瑞拉｜美媒：CIA追蹤行蹤　美軍半夜突襲睡房拖走馬杜羅夫婦

委內瑞拉（Venezuela）多地1月3日遭襲，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後證實美方展開軍事行動，並稱成功捉拿委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其夫人，將兩人帶往國外。

美媒報道，特朗普在行動數日前批准逮捕行動，而馬杜羅行蹤被中央情報局（CIA）追蹤到。報道又指，馬杜羅是在半夜熟睡時被捕，遭美軍從睡房拖走。



2025年12月1日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）在首都加拉加斯（Caracas）舉行的宣誓儀式上發言，宣誓成立新的社區組織。當時美國特朗普政府正加大對馬杜羅政府的打壓力度。（REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria）

美媒引述知情人士報道，特朗普數日前已批准抓捕馬杜羅的行動，該任務由三角洲特種部隊執行。此外，馬杜羅的行蹤則由CIA追蹤，特朗普數月前已授權CIA在委內瑞拉境內進行秘密行動。

報道指，在突襲行動中，馬杜羅被美軍從睡房拖出，消息人士稱，這對夫婦當時是在半夜熟睡時被捕。

知情人士表示，馬杜羅被捕後將在美國受審。

2026年1月3日，委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas），直升機飛過爆炸造成的濃煙。（Reuters）

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）3日表示，馬杜羅及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）已在紐約南區法院被起訴涉毒恐怖主義等罪名。

邦迪在社交網站發文稱，馬杜羅被控犯有毒品恐怖主義陰謀罪、可卡因走私陰謀罪、非法持有機關槍和爆炸裝置罪，以及針對美國的共謀持有機關槍和爆炸裝置罪。邦迪稱，這對夫婦「很快就會在美國本土的法庭上，接受美國司法公正的全面審判」。