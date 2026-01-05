空襲委內瑞拉抓走馬杜羅　特朗普政府行動合法嗎？｜新聞背後

美國於1月3日凌晨對委內瑞拉首都加拉加斯發動空襲，並帶走該國總統馬杜羅（Nicolás Maduro），將其押送至紐約受審。行動隨即引發廣泛爭議，聯合國安理會安排1月5日召開緊急會議，多國政府發表聲明反對美國此次軍事行動。美國總統特朗普（Donald Trump）究竟有無合理依究繞開國會發動襲擊？行動又是否符合國際法規定？



美國政府怎麼說？

美國司法部稱，此次行動是為了抓捕包括馬杜羅、其妻子、兒子及兩名政要在內的六名被指涉恐怖、毒品與武器罪的嫌疑人，他們全部將在美國本土接受司法制裁。

特朗普在襲擊後的發佈會上指責馬杜羅支持被美國列為恐怖組織的毒販，聲稱自去年九月以來，其背後用於走私毒品的船隊已導致逾百人死亡。

2025年1月3日，美國總統特朗普在出席記者會公布突襲委內瑞拉的細節前，在社交媒體上傳委內瑞拉馬杜羅被抓捕後的照片。（Reuters）

特朗普還宣稱將暫時接管委內瑞拉，並重建該國石油產業。

總統有權對他國發動襲擊嗎？

在美國，國會負有宣戰權。但美國總統作為軍方最高統帥，歷史上兩黨總統都曾經將規模較小並且符合國家利益的軍事行動合法化，但總統若想發動軍事行動仍須取得國會批准。

惟國務卿魯比奧早前就證實，行動前未向國會通報。

圖為2026年1月3日，美國總統特朗普在海湖莊園與防長赫格塞思、中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）等官員收看美軍抓走委內瑞拉總統馬杜羅的行動。（@realDonaldTrump/Handout via REUTERS）

學者：違背國際法

路透社報道指出，國際法僅允許在聯合國安理會授權或自衛情況下使用武力，毒品走私屬刑事案件，未達到發起武裝衝突的門檻，故難以成為合法依據。

來自美國西北大學的憲法專家Jeremy Paul表示，特朗普政府對此次行動的說詞令法律問題混淆不清：「你不能說這是一次執法行動，然後又說我們現在需要接管該國。」

美國此前有3次在他國捉拿罪犯的案例，包括2022年將洪都拉斯前總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernandez）引渡至美國，也曾在利比亞進行執法行動，但當時就有取得當局同意。

2026年1月3日，美國總統川普宣布美國已攻擊委內瑞拉並俘虜其總統馬杜羅，該地點位於前羅斯福路海軍基地，相關人員於羅斯福路海軍基地下機。（Reuters）

1989年，美國曾在巴拿馬帶走諾列加（Manuel Antonio Noriega），但當時巴拿馬軍方殺害一名美國士兵，美國則藉此聲稱為保護美國公民而採取行動。同時，美方當年認定諾列加是不合法的國家領導人，並承認其對手為國家領袖，為其軍事行動提供法律依據。而美國雖在2019年認定馬杜羅的總統地位不合法，卻沒有承認其他候選人為合法領導者。

專家認為，雖然美國此舉違背國際法，但由於缺乏有效執行機制，對美國施行制裁的可能性不高。