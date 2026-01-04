委內瑞拉變天｜美國解除加勒比海空域限制 航班陸續恢復正常
撰文：韓學敏
出版：更新：
隨著美國在委內瑞拉的軍事行動的結束，此前加勒比海空域實施的航空限制於周日（1月4日）恢復正常。
包括達美航空（Delta Airlines）、美國航空（American Airlines） 及聯合航空（United Airlines） 在內的主要航空公司，早前取消了數百個往返波多黎各、維京群島、阿魯巴等委內瑞拉以北十幾個目的地的航班。
今次限制導致周六有近900個航班取消及超過4000個航班延誤，嚴重影響假日期間的區域旅行。
西南航空（Southwest Airlines） 表示，已為周日和周一額外增加飛往波多黎各和阿魯巴的航班，以協助旅客返家。
美國聯邦航空管理局（FAA）此前因「與軍事活動相關的安全狀況」對聖胡安路易斯·穆尼奧斯·馬林國際機場（Luis Muñoz Marín International Airport） 及周邊區域實施臨時空域限制。美國國務院也發布警示，要求在委內瑞拉的美國公民「就地避難」。
據報道，數千名旅客行程受阻，部份人滯留海外。目前多家航空公司已免除受影響旅客的改票費用，並逐步恢復往返加勒比地區的航班服務。