委內瑞拉變天｜美國解除加勒比海空域限制　航班陸續恢復正常

隨著美國在委內瑞拉的軍事行動的結束，此前加勒比海空域實施的航空限制於周日（1月4日）恢復正常。



包括達美航空（Delta Airlines）、美國航空（American Airlines） 及聯合航空（United Airlines） 在內的主要航空公司，早前取消了數百個往返波多黎各、維京群島、阿魯巴等委內瑞拉以北十幾個目的地的航班。

今次限制導致周六有近900個航班取消及超過4000個航班延誤，嚴重影響假日期間的區域旅行。

西南航空（Southwest Airlines） 表示，已為周日和周一額外增加飛往波多黎各和阿魯巴的航班，以協助旅客返家。

圖為2026年1月3日，美國海軍陸戰隊UH-1Y「毒液」直升機在前羅斯福路海軍基地停機坪起飛，美國總統特朗普表示美國已攻擊委內瑞拉並俘虜其總統馬杜羅。(Reuters)

美國聯邦航空管理局（FAA）此前因「與軍事活動相關的安全狀況」對聖胡安路易斯·穆尼奧斯·馬林國際機場（Luis Muñoz Marín International Airport） 及周邊區域實施臨時空域限制。美國國務院也發布警示，要求在委內瑞拉的美國公民「就地避難」。

據報道，數千名旅客行程受阻，部份人滯留海外。目前多家航空公司已免除受影響旅客的改票費用，並逐步恢復往返加勒比地區的航班服務。