委內瑞拉變天｜神秘人押中馬杜羅被捕　約3萬美元變逾40萬美元

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月3日證實美軍已對委內瑞拉發動軍事打擊並逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦。而在此之前，在預測市場Polymarket上，一名神秘用戶精準押注馬杜羅下台，以3萬多美元本金在一天內獲超40萬美元，在不到一天的時間內實現超過1200%的收益率。



The Information報道，這個2025年12月創建的賬戶，在4天內花費32,537美元，押注馬杜羅2026年1月31日前下台。2026年1月3日，特朗普證實馬杜羅被捕時，這個賬戶錄得利潤404,222美元，回報率達1,242%。

2026年1月3日，美國對委內瑞拉發動攻擊並於夜間俘虜其總統馬杜羅及其妻子弗洛雷斯後，司法部聯邦官員在布魯克林大都會拘留中心（MDC Brooklyn）外守衛。（Reuters）

Axios報道，關於馬杜羅是否會下台的合約價格，在周五晚東部時間10點前不久開始攀升，這比官方聲明早數小時。The Verge指，在周五晚些時候，「1月31日前下台」合約價格低至7美分。

Polymarket是一個基於加密貨幣的預測平台，用戶對未來事件的結果進行交易，而非傳統意義上的投注。

在Polymarket上，用戶購買特定結果、如「是」或「否」的份額，價格在0到100美分之間，反映市場對事件發生的集體預測概率。如果「是」份額的價格為7美分，則市場認為該事件發生的概率為7%。如果事件發生，每份支付1美元；如果事件未發生，份額價值歸零。

在此案例中，這名神秘用戶在事件概率被認為極低、約7美分時買入份額，然後在「是」的結果實現、份額以1美元贖回時，獲得巨額回報。