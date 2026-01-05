特朗普再執政首年　美軍海外空襲激增至626次　行動遍及多國

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 2025年重返白宮後，美軍海外軍事行動顯著增加。



據武裝衝突地點與事件數據項目（Armed Conflict Location and Event Data Project）數據，自2025年1月20日就任至年底，其授權的空襲行動至少達626次。相比之下，其前任拜登（Joe Biden）在四年任期內總共發動了555次空襲。

圖為2026年1月3日，美國總統特朗普在海湖莊園與防長赫格塞思、中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）等官員收看美軍拘捕委內瑞拉總統馬杜羅的行動。（@realDonaldTrump/Handout via REUTERS）

特朗普重返白宮後 曾下令執行哪些空襲行動？

— 2月1日起在索馬里（Somalia） 持續打擊極端組織ISIS；

— 3月13日在伊拉克（Iraq）安巴爾省擊斃ISIS高層領袖；

— 3月15日至5月6日對也門（Yemen）的胡塞武裝（Houthi）發動空襲，首月成本即超過10億美元；

— 6月22日對伊朗（Iran）關鍵核設施實施代號「午夜鐵鎚」的打擊；

2025年6月，美國空軍一架B-2隱形轟炸機在執行完「午夜之錘」行動（Midnight Hammer，美國襲擊伊朗核設施）後返回美國密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）。（Reuters）

— 9月2日起在加勒比海（Caribbean Sea）與東太平洋展開反毒海上行動；

— 12月19日在敘利亞（Syria）發動「鷹眼打擊」行動；以及聖誕節當日在尼日利亞（Nigeria）對ISIS目標進行空襲。

特朗普自稱「和平總統」，並將武力擴張描述為「以實力求和平」的策略。他在就職舞會上曾表示，其最自豪的遺產將是成為「和平締造者與團結者」。