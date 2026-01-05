委內瑞拉｜反對特朗普軍事干預　美國和全球多地示威：釋放馬杜羅

美國多個城市在剛過去的周末期間爆發抗議活動，有民眾示威反對特朗普（Donald Trump）政府單方面對委內瑞拉進行軍事干預，有示威者要求宣布美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）並將其帶回美國受審的行動為非法行動。



過去兩天，包括紐約、芝加哥、達拉斯、西雅圖在內的美國各大城市舉行抗議活動，數百人走上街頭；其中，紐約的示威者更不斷高呼：「立即釋放馬杜羅！」馬杜羅現時已被美國當局押送至紐約受審，預計在香港時間6日凌晨1時出庭。

有示威者表示：「無論是薩達姆（Saddam Hussein）統治下的伊拉克，還是阿富汗、巴拿馬等等，每當美國像這樣攻擊別國，受苦最深的總是那些國家的人民。」還有示威者認為，特朗普無權對委內瑞拉發動此類打擊，至少在沒有國會批准的情況下是如此。有人稱：「我們來到這裏，是為了聲援一個主權和自決權遭到我們政府用納稅人的錢侵犯的國家」。

1月4日，數百人在委內瑞拉駐墨大使館前聚集。參與民眾一致認為，美方的軍事行動及對委內瑞拉領導人的強行控制缺乏法律依據，構成了不可接受的先例。(Reuters)

另外，全球各地周日亦爆發游行集會，墨西哥、阿根廷、哥倫比亞、烏拉圭、意大利、法國、西班牙多個城市紛紛舉行示威活動，譴責美國對委內瑞拉的軍事襲擊和強行控制總統馬杜羅的行為，以及對該地區干預主義的升級。

其中，在墨西哥首都墨西哥城，數百人在委內瑞拉駐墨大使館前聚集。參與民眾一致認為，美方的軍事行動及對委內瑞拉領導人的強行控制缺乏法律依據，構成了不可接受的先例。