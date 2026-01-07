特朗普一年打7國　美軍以「禁毒」為由突襲他國早有先例

據新華社報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4日宣稱，委內瑞拉可能不會是美國干預的最後一個國家，並稱「我們絕對需要格陵蘭島」。前一天，美軍突襲委內瑞拉並強行控制和轉移委總統馬杜羅（Nicolás Maduro），特朗普政府隨後稱美國將「管理」委內瑞拉。



「今天是委內瑞拉，明天就可能是任何一個國家。」智利總統博里奇（Gabriel Boric）道出拉美國家和國際社會對美國霸權干涉的譴責和憂慮。

特朗普政府執政不到一年，其對外動武干涉的激進程度較往屆政府有過之而無不及。回溯歷史不難發現，軍事干涉傳統植根於美國的政治基因和政策邏輯。這既給他國帶來深重災難，也令美國社會和民眾承受創傷。

不到一年打7國 特朗普政府的「戰爭之路」

3日，特朗普在社交媒體上發布一張委內瑞拉總統馬杜羅在美國軍艦上戴手銬、雙眼被蒙住的照片。英國《星期日郵報》頭版刊登這張照片，並配以醒目標題——「美國走上戰爭之路」。

2025年1月3日，美國總統特朗普在出席記者會公布突襲委內瑞拉的細節前，在社交媒體上傳委內瑞拉馬杜羅被抓捕後的照片。（Reuters）

多國媒體指出，美國突襲委內瑞拉是其1989年入侵巴拿馬以來在拉美地區規模最大的軍事行動，也是美國首次直接軍事打擊南美洲國家。

行動過後，特朗普在佛羅里達州海湖莊園舉行新聞發布會，稱美國將「管理」委內瑞拉直至實施「安全」過渡；如有必要，美國已準備好發動第二波更大規模的襲擊。特朗普還說，美國大型石油公司將前往委內瑞拉，「開始為國家創造收益」。美國《華盛頓郵報》刊文說，此番表態表明，美國對委內瑞拉的行動並非短暫打擊，而是長期干預。

特朗普還對古巴、哥倫比亞發出威脅，稱「古巴最終也會成為我們要討論的話題」，並警告哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）「小心點」。一些媒體分析指出，這種公開點名的做法，意味着美國試圖把對委內瑞拉的單邊行動轉化為震懾整個地區的信號，全力推行「唐羅主義」干涉政策。

2025年10月23日，哥倫比亞波哥大，哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）在總統府舉行新聞發布會，就美國襲擊加勒比海船隻和關稅問題，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）持續爭執。（Reuters）

從突襲委內瑞拉並強行控制馬杜羅夫婦，到公然宣稱「管理」委內瑞拉、盤算掠奪石油資源，再到放言「不懼」派出地面部隊進行佔領……有分析指出，特朗普政府對委內瑞拉乃至整個拉美的干涉更加不加掩飾，也更具破壞性。英國《衛報》稱之為「赤裸裸的帝國主義」。

「人們或許曾認為，美國靠軍事手段在拉美實現政治目的的帝國主義時代已經結束，但事實顯然並非如此。」美國天普大學教授艾倫·麥克弗森說。

特朗普自稱「熱愛和平」，避免美國介入海外戰爭是他在競選期間對選民的核心承諾之一。他2024年曾公開表示，美軍的職責絕非在全球推行無盡的政權更迭和無意義的戰爭。然而，事實表明，特朗普政府和美國歷屆政府如出一轍，仍在延續窮兵黷武的老路。

據美媒統計，特朗普執政不到一年，美國已在委內瑞拉、也門、敘利亞、伊朗、伊拉克、索馬里和尼日利亞等7國實施軍事打擊，數量已與前總統奧巴馬8年任期持平；此外，特朗普第二任期以來已下令美軍對他國實施超過620次空襲，超過前總統拜登（Joe Biden）4年任期的555次。

英國《衛報》專欄作家蒂斯德爾（Simon Tisdall）寫道，特朗普政府已徹底終結其自詡的「和平締造者」虛假形象，「其真實面目——全球戰爭販子，無處不在的威脅」。

250年約400次軍事干涉 「戰爭造就美國」

此次在委內瑞拉的軍事行動，並不是美國首次以「打擊毒品走私」為由突襲他國並強行控制他國領導人。

1989年12月，美軍同樣打着「禁毒」幌子入侵巴拿馬，並於次年1月強迫時任巴拿馬政府首腦諾列加（Manuel Noriega）在美國「受審」。特朗普政府官員此前也曾向媒體放話，稱馬杜羅可能成為「諾列加第二」，暴露出美方動輒武力顛覆他國政權的霸權邏輯。

諾列加權傾一時，最終在美軍入侵巴拿馬後淪為階下囚。圖右為他1989年10月在巴拿馬城出席記者會時的情形。圖左為他1990年1月4日拍的檔案照。（REUTERS/Alberto Lowe/File Photo ）

回看美國歷史不難發現，政權更迭和軍事干涉早已深入其政治基因，成為美國對外政策的重要一環。

美國建國後不久便開啟顛覆他國政權的歷史。在19世紀初的第一次巴巴里戰爭期間，時任美國總統傑佛遜（Thomas Jefferson）授權美駐突尼斯領事參與策劃推翻的黎波里政權，美國海軍陸戰隊也參與其中。這被認為是美國首次對外實施政權更迭行動。

二戰後，美國對外政權更迭活動越發頻繁。美國波士頓學院副教授琳賽·奧羅克的研究顯示，美國在1947年至1989年間共實施70次政權更迭行動，其中64次為秘密行動，6次為公開行動，其目標不分敵友和政治體制，任何國家都可成為干預對象。

冷戰結束後，美國又針對海地、阿富汗、伊拉克、利比亞、敘利亞、委內瑞拉等國實施政權更迭行動。這些行動大多伴隨着大規模軍事打擊或入侵，其背後是貫穿美國近250年歷史的軍事干涉主義傳統。

美國歷史學家史列辛格（Arthur Meier Schlesinger Jr.）說：「我們一直是一個崇尚暴力的民族，看不到這一點，我們就不能正視我們國家的現實……在它的傳統中、社會體制中、條件反射中和靈魂中，深深地埋藏着一種暴力傾向。」

從最初的「天定命運」「門羅主義」，到後來的「遏制戰略」「民主和平論」，再到今天的「唐羅主義」……美國不斷炮製各種學說，為自身對外擴張和軍事干涉披上「正當」外衣。

通過美墨戰爭使美國國土橫跨北美大陸，借美西戰爭將勢力範圍擴展至西太平洋，發動韓戰、越南戰爭等謀求全球霸權……據美國塔夫茨大學研究統計，自1776年美國建國至2019年，美國在全球進行了392次軍事干涉（包括威脅使用武力、展示武力以及特種部隊行動等），其中約一半發生在1950年之後，約四分之一發生在冷戰結束後。這也表明，美國對外軍事干預行動呈現越發頻繁的趨勢。

「與其說美國從建國開始便一直進行戰爭，倒不如說是戰爭本身造就了美國。美國所打的戰爭成就了今天的美國，也將塑造未來的美國。」法國歷史學家托馬·拉比諾說。

本文轉載自《長安街知事》

