委內瑞拉｜魯比奧主導捉拿馬杜羅行動　古巴裔背景令其痛恨獨裁者

1月3日凌晨時分，美軍特種部隊向委內瑞拉發動了一場大膽的突襲，強行帶走委內瑞拉總統馬杜羅及其妻子。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當時身處佛羅里達州的海湖莊園觀看整場行動，而在他身邊的則是權傾朝野的國務卿魯比奧（Marco Rubio）。



據美媒報道，對魯比奧而言，這一刻醞釀已久。作為古巴移民之子，魯比奧的政治生涯始於佛州南部，那裏是成千上萬逃離馬杜羅政權的委內瑞拉移民的家園。分析指，魯比奧長期「聚焦」馬杜羅，是主導這場軍事行動的「幕後主腦」。魯比奧的家庭及成長背景讓他深信，不應讓共產或社會主義出現在美國的後院，亦不該讓一個極權毒販（指馬杜羅）影響成千上萬美國人的生活。



在完成軍事行動後的記者會上，特朗普宣布他已委派魯比奧與在場的數位重要內閣官員一起暫時「接管」委內瑞拉。

魯比奧與白宮顧問為軍事行動籌備多月

據美媒報道，在1月3日進行軍事行動前的數個月，魯比奧一直與白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）在白宮密切磋商，制定行動策略。

在此期間，魯比奧幾乎寸步不離特朗普。他大部分時間都待在白宮，那裏是他的行動基地。魯比奧只會在舉行雙邊會面的時候才會現身國務院大樓。他曾多次與特朗普一起在佛羅里達州度過週末。在這期間，魯比奧停止一切外訪，改為派遣他的副手代為出訪。

2025年12月19日，美國華盛頓，國務卿魯比奧（Marco Rubio）在國務院舉行年終記者會。（Reuters）

與本屆政府的許多外交政策優先事項一樣，關於如何「管治」委內瑞拉的討論由魯比奧和米勒等一小群值得信賴的官員主導。即使是來自國務院的高層官員都被排除在這項任務之外。

為了避免走漏風聲，在特朗普政府為「後馬杜羅時代」的委內瑞拉進行討論時，主要是在米勒位於白宮的辦公室進行。考慮到米勒的職責主要集中在國內事務，白宮辦公室本來並不合適，但之所以選擇這裏，是因為米勒與魯比奧關係密切，而且特朗普政府希望確保只有少數決策者參與其中，以防止洩密。

魯比奧與米勒合作無間

消息人士稱，米勒與盧比奧在整個閉門討論中密切合作，共同探討如何應對委內瑞拉問題，並在白宮一些最緊迫的決策上步調一致，包括就打擊涉嫌走私毒品的船隻以及在該地區建立大規模軍事存在進行商討。

米勒和魯比奧的強硬立場，在與特朗普討論如何最好地打擊委內瑞拉時，經常壓到其他高級官員的意見。消息人士稱，兩人都獲得特朗普的絕對信任，並且在呼籲對馬杜羅採取升級行動方面一直極具說服力，這對他們的決策起到了積極作用。

2026年1月5日，美國華盛頓，白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）在白宮向記者談及有關委內瑞拉的問題。（Reuters）

當被問到誰具體負責委內瑞拉的日常事務時，米勒近日表示，魯比奧是這項工作的負責人。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）就曾表示：「魯比奧在擔任國務卿和國家安全顧問期間，出色地推進了特朗普總統的外交政策議程，最近捉拿（毒品恐怖分子）馬杜羅就是一個例證。他是一位優秀的團隊成員，白宮西翼的每個人都喜歡和他一起工作。」

魯比奧主導特朗普政府對委內瑞拉的工作

消息人士透露，魯比奧一直是特朗普政府與國會溝通的聯繫人，負責就政府在加勒比海地區空襲運毒船進行簡報。1月5日，魯比奧向幾位主要議員報告了美軍捉拿馬杜羅的行動。

一位國會助理表示：「魯比奧通常是主要發言人。」

多位消息人士稱，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在簡報會上經常照稿宣讀，而魯比奧則無需講稿就能流暢地發言。

2026年1月3日，美國佛羅里達州，總統特朗普（Donald Trump）舉行記者會講述向委內瑞拉發動的軍事行動期間，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）站在一旁聆聽。（Getty）

另一位國會助理表示：「魯比奧非常優秀，能力出眾、舉止得體，當然也了解參議員們的想法，所以他往往是主要的簡報人。」

特朗普曾表示，目前魯比奧是處理委內瑞拉議題的先鋒。馬杜羅3日被強行擄走後，魯比奧曾與副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）通電話。一位白宮官員稱，自3日以來，魯比奧還與這位代理總統進行了多次通話。特朗普向外界表示，兩人全程用西班牙語交流，魯比奧的西班牙語非常流利。

古巴裔血統與成長背景讓魯比奧對馬杜魯反感

多位熟悉魯比奧的人士表示，他對馬杜羅根深蒂固的反感，源自於他在佛洲南部的個人和政治成長經歷。

一位消息人士指：「這並非像麥凱恩（John McCain）那樣的鷹派新保守主義觀點，而是他認為共產主義不應該出現在我們（美國）的後院，一個獨裁的毒販（馬杜羅）不應該能夠影響成千上萬美國人的生活。」

2025年11月30日，美國佛羅里達州，美國國務魯比奧（Marco Rubio）與烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov，不在圖中）會面後向媒體發表講話。（Reuters）

佛州共和黨眾議員Carlos Giménez上月曾表示：「在邁阿密（Miami），幾乎所有來自古巴、委內瑞拉或尼加拉瓜的人都是為尋求自由而移居美國。我相信這對他產生了影響。」

Giménez強調：「魯比奧的父母是古巴人。所以他能夠理解這個議題，他感同身受，而委內瑞拉人和尼加拉瓜人也同樣感同身受。」

據前美國官員透露，魯比奧在參議院任職期間，曾多次譴責馬杜羅是「毒品獨裁者」，並呼籲加強對他的製裁。在特朗普的首個總統任期內，魯比奧與總統團隊保持密切聯繫，主張對馬杜羅政權施加更大壓力。

魯比奧對外自稱「古巴流亡者之子」

據英國《電訊報》（The Telegraph）1月5日報道，對於經常自稱是古巴流亡者之子、並以家族故事構建政治認同的魯比奧而言，他一直致力在中美洲地區推動民主進程。

據報道，由於其過去一直針對馬杜羅政權的言論，魯比奧曾在2017年面對委內瑞拉時任安全局長Diosdado Cabello（現任內政部長）發起的暗殺計劃，當時魯比奧有加強其身邊的保安。

2026年1月3日，美國佛羅里達州，國務卿魯比奧（Marco Rubo，左）與總統特朗普（Donald Trump，右）在海湖莊園舉行的記者會上發表講話，談及前一晚針對委內瑞拉發動的軍事行動。（Reuters）

報道指，曾擔任參議員的魯比奧過去一直是馬杜羅政權的眼中釘。 2014年，他曾在參議院發言，譴責歐巴馬（Barack Obama）政府「可恥地」未有對這位強人領導人實施制裁。

魯比奧的一位前助理表示：「這已經融入他的血液，是他畢生努力的目標。他的父母在未曾享受過自由的情況下去世。他從根本上信仰自由和民主，因為他的家人曾失去過這些。」