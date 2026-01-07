傳特朗普政府促委內瑞拉切斷與中俄等國經濟聯繫　石油僅與美合作

美國廣播公司（ABC）1月7日引述知情人士指，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府已告知委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez），該政權必須滿足白宮要求才能獲准開採更多石油，包括「驅逐」中國、俄羅斯、伊朗和古巴，切斷與這些國家的經濟聯繫；委內瑞拉亦必須同意在石油生產方面只與美國合作，並在出售重質原油時優先考慮美國。



報道稱，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）5日在閉門簡報會上告訴國會議員，他認為美國可以迫使委內瑞拉就範，因為該國現有的油輪已滿載。魯比奧還向議員們表示，美國估計委內瑞拉在不出售石油儲備的情況下，僅剩數週時間便會陷入破產。

2026年1月3日，美國佛羅里達州，國務卿魯比奧（Marco Rubo，左）與總統特朗普（Donald Trump，右）在海湖莊園舉行的記者會上發表講話，談及前一晚針對委內瑞拉發動的軍事行動。（Reuters）

參議院軍事委員會主席威克（Roger Wicker）在接受採訪時證實，美國的計劃取決於能否控制委內瑞拉的石油。他亦稱，不認為實施計劃需要部署美軍。

威克說，「政府確實打算掌控石油，接管所有船隻和油輪，而且它們都不會駛往哈瓦那。」他還稱，「據我所知，委內瑞拉已經無法再開採原油了，因為既沒有地方存放，也沒有地方可以運走。油輪滿載，正等待前往合適的地點，希望能在公開市場上出售，而不是白白送給中國。」

2025年12月21日，委內瑞拉Cabello碼頭，圖為委內瑞拉石油公司（PDVSA）的石油儲藏倉庫附近，可見有郵輪停靠在碼頭。（Getty）

另有一位高級政府官員表示：「總統正在談論如何最大限度地利用委內瑞拉境內剩餘勢力，確保他們與美國合作，包括阻止非法移民、切斷毒品流通、重振石油基礎設施，以及做對委內瑞拉人民有利的事情。」