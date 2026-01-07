美國證實扣押與委內瑞拉有關油輪　俄媒發放圖片　據報美方已登船

路透社、霍士新聞等多間外媒1月7日引述消息人士指，美國正試圖在北大西洋扣押一艘與委內瑞拉有關、懸掛俄羅斯旗的油輪後，俄媒RT在社交網站上載圖片，指相信是美方的人員企圖登船。據美媒較早前指，俄羅斯有派出潛艇為油輪護航。

美軍歐洲司令部（US European command）及後發文宣布，已經扣押該油輪「貝拉1號」。有匿名美方官員向美媒講述，美方人員已經登船。



美軍宣布扣押油輪「貝拉1號」：

俄媒RT較早前在社交網站上載圖片，指相信是美方的人員企圖登船：

路透社指，行動由美國海岸防衛隊（Coast Guard）與美軍執行。涉事油輪原名為「貝拉1號」（Bella 1），後來改名為Marinera，該船懸掛俄羅斯旗。

英國廣播公司（BBC）指，油輪由一間總部設於土耳其的公司所擁有，該公司自2024年起遭美國財政部制裁，美方指控其與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有聯繫。

2026年1月6日，委內瑞拉附近的國際水域，美國官員稱海岸防衛隊正追捕一艘油輪。圖為油輪「貝拉1號」（Bella 1）2025年3月18日在新加坡海峽航行。（Reuters）

追蹤油輪資訊的網站TankerTrackers指，該油輪曾突然轉向南方行駛。

《華爾街日報》較早前於1月6日報道，該油輪過去兩週多來都未能於委內瑞拉裝載石油，船員於2025年12月曾拒絕美方登船檢查，美國海岸防衛隊將其追至大西洋，報道並引述一名美方官員指，俄羅斯派出一艘潛艇及其他海軍力量，為油輪護航。

該油輪原計劃在委內瑞拉裝載石油，但由於美國封鎖未能靠岸，處於未有載油狀態。

在美方成功扣押油輪前，俄羅斯外交部曾指該油輪在北大西洋國際水域航行，完全遵守國際海事法，但美國和北約對該油輪表現出異乎尋常的關注，俄方指，希望那些宣稱致力於公海自由航行的西方國家能夠從自身做起，踐行這一原則。