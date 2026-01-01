美國制裁4家中港企業及相關運油輪　指涉委內瑞拉石油產業

美國財政部12月31日表示對4家在委內瑞拉石油領域營運的公司，及與其有關的4艘油輪發起制裁。這些公司的總部分別設於中國內地和香港的企業。美媒指出，此舉屬罕見，可能意在警告中國不要捲入美國與委內瑞拉的衝突。



圖為2025年12月28日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）和夫人弗洛雷斯（Cilia Flores），在拉瓜伊拉（La Guaira）出席年終向軍隊致敬的儀式。（Miraflores Palace/Handout via REUTERS）

美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）在聲明中表示，把Corniola Limited、Aries Global Investment Ltd.、Krape Myrtle Co.和Winky International Ltd列入制裁名單，美方指這些公司的辦公室位於浙江或香港，或在兩地也有，與企業相關的4艘油輪也遭到制裁。

美方指控這些油輪有些屬於為委內瑞拉服務的影子船隊，部份船隻把委內瑞拉原油或燃料運往亞洲和加勒比海地區。

圖為2025年12月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，不在圖中）在佛州會面後，共同會見記者。（Reuters）

彭博社指，美國對在委內瑞拉開展業務的中國企業展開制裁屬罕見，此舉可能意在向北京發出信號，使其避免捲入特朗普政府與馬杜羅（Nicolas Maduro）政權之間的僵局。