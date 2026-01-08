日本多地現山寨「昭和天皇紀念幣」 警逮捕4人包括一中國籍男子
撰文：劉耀洋
出版：更新：
日本東京警視廳、茨城和埼玉兩縣警方組成的聯合專案組1月7日以涉嫌使用假幣為由逮捕4人，其中包括36歲的中國籍公司主管薛志偉和48歲的建築工人山口健二。警方指，疑犯們去年起用偽造的1萬日圓「昭和天皇在位60周年紀念銀幣」在金融機構進行兌換。由於相關假幣在日本各地陸續被發現，警方相信涉事團夥為有組織犯罪。
日本放送協會（NHK）及共同網報道，「昭和天皇在位60周年紀念銀幣」在1986年（昭和61年）發行，其中包括1000萬枚面額1萬日圓的純銀幣，可以當作為一般貨幣使用。
日本警方透露，他們去年春季起全國7個都及縣發現大量有關的偽造紀念幣，已確定最少有約630枚偽造。相關人士會向一些驗證能力較弱的金融機構，如信用金庫或是農民協會的合作社，把假幣兌換成現金。
疑犯們去年5月中旬到6月上旬起，在東京的信用金庫分店將79枚紀念幣兌換成現金，其中薛志偉換了25枚。
警方認為該團夥一直在系統性地交易假幣，將再作進一步調查，包括調查該團夥如何獲得假紀念幣等等。
