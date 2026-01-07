日本核保安部門職員上海機場過安檢時遺失手機　藏高度機密資料

日本原子力規制廳（NRA）一名職員於去年11月前往中國上海私人旅遊時，在機場遺失公務手機。該手機內存有高度機密的「核物質保安部門」職員姓名與聯絡資訊，由於該部門負責監管核電廠防止恐怖攻擊，名單從未對外公開。規制廳已於6日正式通報國家個資委員會，坦言無法排除外洩可能性。



上海機場安檢出事 日核安職員私人行程遺失公務機

綜合日媒報道，日本官方證實該名職員於去年11月3日前往上海進行私人行程，在機場提取行李並通過安檢時，公務手機疑遺失。該職員在3天後才察覺手機不見，並聯繫機場等相關單位，但至今仍未尋獲。

據了解，該手機內登錄了未對外公開、具高度機密性的日本核安保部門職員姓名與聯絡方式。該部門負責制定並執行保護日本國內核能設施中核物質的相關對策。

為防範恐怖攻擊或核物質遭竊，部門資訊管理極為嚴謹，負責人員的姓名與部門聯絡方式原則上不對外公開。原子力規制廳已向國家個人資料保護單位通報，坦言：

無法否定資訊外洩的可能性。

監管機構擬修改內規：禁止或限縮出國攜帶公務機

原子力規制廳負責人受訪時強調，目前雖無遭惡意使用跡象，但為了防止事件重演，已在廳內進行提醒並加強防範措施，也將重新審視職員海外出差或旅行時攜帶手機的相關規定。

