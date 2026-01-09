特朗普對哥倫比亞總統轉態　稱兩人進行友好通話　並邀對方訪白宮

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月7日（周三）突然轉變對哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）的態度，稱兩人進行了友好通話，他還邀請這位南美領導人訪問白宮。此前特朗普曾指控佩特羅參與毒品走私，亦威脅哥倫比亞會是委內瑞拉變天後的下一目標。



美媒報道，特朗普在Truth Social發文稱，「非常榮幸能與哥倫比亞總統佩特羅通話，他致電解釋了毒品問題以及我們之間存在的其他分歧。我非常感謝他的來電與談話語氣，並期待在不久的將來與他會面。」據悉，會晤將在白宮舉行。

2025年10月23日，哥倫比亞波哥大，哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）在總統府舉行新聞發布會，就美國襲擊加勒比海船隻和關稅問題，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）持續爭執。（Reuters）

特朗普此前在沒有提供證據的情況下，指控佩特羅參與毒品走私，稱這位左翼總統是「一個喜歡製造可卡因並賣給美國的病態男人」，並對佩特羅及其家人實施金融制裁。美國亦將哥倫比亞從其禁毒戰爭盟友名單中移除。

特朗普周日還在空軍一號對媒體表示，「我告訴你，佩特羅的任期不會太長。」當被問及美國是否有可能介入時，特朗普則回應稱，「聽起來不錯。」