特朗普：下週或與馬查多會面　若將諾貝爾和平獎獻予我是莫大榮幸

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月8日（周四）表示，委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平奬得主馬查多（María Corina Machado）於下週訪問華盛頓，稱期待屆時與對方會面。特朗普亦表示，若馬查多將諾貝爾和平獎頒給他，會是莫大榮幸。



綜合外媒報道，特朗普接受霍士新聞（Fox News）採訪時稱，「據我了解，她下週某個時候會來，我期待與她打招呼。」當被問及如果馬查多將諾貝爾和平獎頒給他，他會否接受時，特朗普說：「我聽說她想這麼做。那將是莫大的榮幸。」

2025年12月11日，挪威奧斯陸，圖為獲得2025年諾貝爾和平獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多召開記者會。（Getty）

這將是特朗普與馬查多的首次會面。馬查多本週稍早表示，自去年10月獲得諾貝爾和平獎以來，她尚未與特朗普交談過。

委內瑞拉未來治理前景仍不明朗。特朗普此前否認了讓馬查多掌權的構想，稱「她在國內既沒有支持也沒有尊重」。

圖為2026年1月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛羅里達州舉行記者會，公布美軍對委內瑞拉的行動。（Reuters）

特朗普向霍士新聞表示，委內瑞拉需要時間才能恢復到可以舉行選舉的狀態。「我們必須重建這個國家。他們現在根本無法舉行選舉，他們甚至不知道該如何舉行選舉。」