中日關係惡化阻日商品輸華　日政府籲中方保持食品與稀土貿易順暢

隨着中日關係持續惡化，有媒體報道中國阻礙部分日本商品輸華，日本政府呼籲北京確保日本食品和稀土對華運輸保持順暢。



日本共同社星期四（1月8日）引述貿易消息人士報道，近期日本酒等商品出口中國的通關手續出現延誤，日本駐中國大使館也接獲多家企業就相關問題的諮詢。

報道稱，這種情況自日本首相高市早苗去年11月7日發表「台灣有事」言論後出現，可能是北京反制措施的一部分。

圖為2025年12月17日，日本東京，首相高市早苗在首相官邸舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

《華爾街日報》同日也引述兩名中國出口商報道，中國已開始限制對日出口稀土和稀土磁體。對此，日本經濟產業部長赤澤亮正未正面回應中國是否暫停對日出口許可審核，僅稱東京正在分析相關情況。

綜合彭博社和法媒報道，日本內閣官房長官木原稔周五（1月9日）在記者會上說，政府不會評論私營企業的個別交易，但正密切關注事態發展，並將在必要時採取適當措施。

他認為，確保日本農林水產品及食品的出口順暢至關重要，日本對中國的食品出口也應保持穩定。

木原稔並指，稀土的國際貿易順暢進行同樣極其重要；中國針對稀土及其他材料實施的出口管制已持續一段時間，對全球供應鏈造成嚴重影響。

日本內閣官房長官木原稔（Getty Images）

自高市早苗去年11月發表涉台言論以來，中日關係迅速降溫。北京在過去兩個月從經貿、軍事及人文交流等多個領域採取反制措施，要求高市撤回相關言論。

中國商務部周二（1月6日）宣布，禁止向所有日本軍事用戶、軍事用途，以及任何有助於提升日本軍事實力的最終用戶出口兩用物項。

日本財相片山皋月周五透露，她將在下周與美國財長貝森特（Scott Bessent）會面，討論稀土供應問題，並稱日本對北京最新出口管制措施「高度關切」，將在會談中闡明日本立場。

本文獲《聯合早報》授權轉載

