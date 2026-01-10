遊日注意｜日本3日連假迎暴風雪強風　北海道及九州交通或受影響

日本1月10日（周六）起連續有3日假期。氣象廳表示，從今日開始，日本海沿岸將出現雨雪天氣，預計南風將增強。氣象廳警告，大雪和強風或在未來數日影響公共交通，包括火車和飛機服務暫停或延誤，以及道路封閉。從九州北部到北海道，預計在12日成人節，部分地區將出現高達每秒35米的強風，讓車輛難以正常行駛。



據《日本氣象協會》報道，11日上午，一股冷鋒將過境，帶來本季最強的冷空氣團。這股強冷空氣預計從11至12日上午達到高峰，海拔1,500米左右的氣溫將降至攝氏零下12度以下，平原地區將出現大雪。

日本氣象協會有關未來3日天氣的預測：

報道指，冷空氣團將向山陰地區移動，間歇性降雪將增強，主要集中在日本海沿岸，並可能出現大雪。預計將出現類似颱風的強風，部分地區可能出現暴風雪。

預測日本未來24小時降雪量

12日（周一）上午6時前

東北：100 厘米

北陸和近畿：70 厘米

北海道、關東甲信、中國：50 厘米

北九州：30 厘米

四國：20 厘米