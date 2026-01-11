擅闖富士山Call免費救援惹議 市長籲修法監管 主張個人承擔費用
撰文：官祿倡
日本富士山去年發生多次登山者在封山期間擅闖而呼叫救援個案，社會質疑政府耗費大量公共資源進行免費施救。富士宮市市長須藤秀忠1月9日表示，理應由個人承擔相關救援費用，呼籲縣政府加強罰則，以遏制此類事故的發生。
須藤秀忠對去年連番發生擅闖富士山個案表示遺憾，要求政府採取對策，他更嚴厲批評部分登山者不聽勸阻、私自在封山期間闖山行為極為自私、輕忽富士山的危險性，遇難時更需要救援隊員冒著生命危險前往救助，認為應設立有效機制限制封山期間的登山行為。
這輪爭議最早源於一名中國籍大學生4月偷爬富士山，因身體不適求援後被直升機救下山。他僅隔4天又再次返回山中拿手機，出現高山症症狀，再次被警方救下山，引發日本民眾不滿，認為他應該自行負擔救援費用。
富士山通常於7月至9月開山，封山期間原則上禁止攀爬，只有在事先提交入山申請的情況下，才能進行登山。
