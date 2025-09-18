靜岡縣富士山「入山費」生效4個月　逾10萬人登山、獲4億日圓收入

日本靜岡縣5月9日起，向通過該縣3條登山路線的每名登山人士收取4000日圓（約209港元）「入山費」及實施更嚴格的登山限制。縣政府9月16日稱，自今年夏季起，已有10.3萬人從該縣方向登山，合計帶來約4億日圓（約2000萬港元）的收入。



《日經新聞》17日報道，靜岡縣公布了一份關於2025年夏季富士山登山活動的總結報告，依路線劃分來看，富士宮線方向有7.1萬人，須走線有2.2萬人，禦殿場線方向有1萬人。

在新制度下，遊客可事先下載並登錄手機應用程式，選定登山計劃並預繳入山費，通過應用程式事先學習登山規則和禮儀，在測試中答對全部問題以獲取進山證。另外，沒有預約山間小屋住宿的遊客，則禁止在下午2時至翌日早上3時之間登山。

據報告，在7月10日至9月10日的登山開放期間，有8.2萬人提前登記，整體入山人數與往年同期相比沒有太大變化，其中80%的預先登記率超出了縣政府預期。

圖為2025年3月10日於日本靜岡縣一架行駛列車上拍攝的照片，其中可以看到富士山的景色。（Getty）

從事前登記的外國遊客比例來看，須走線最高達到51%，它及御殿場線的遊客以歐美遊客為主，而富士宮線則以台灣、韓國等東亞地區遊客為主。