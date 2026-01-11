日本計劃修訂安保三文件　日媒：明確列出加強太平洋防衛

日本政府計劃今年修訂安全保障3文件，當地傳媒1月11日引述消息人士報道，加強防衛太平洋將會是其中一項重點。



安保3文件由「國家安全保障戰略」、「國家防衛戰略」及「防衛力整備計劃」組成，《讀賣新聞》引述日本政府多個消息人士透露，日本政府將於「防衛力整備計劃」內明確提及加強防衛太平洋一事。

報道提到，日本防衛省在安保3文件修訂前，4月會先設立「太平洋防衛構想室」，着手研究加強防衛太平洋的政策，以及由2027年度起在屬於東京都管轄的硫黃島進行建立港灣設備的研究調查。

日本近年積極推行西南轉移戰略。陸上自衛隊分別於2016年2019年和2023年，在沖繩縣的與那國島、奄美大島、宮古島以及石垣島設立基地。未來更計劃在與那國島，一個離台灣距離僅110公里的小島，部署地對空導彈部隊，配備03式中程地對空導彈，用於攔截敵機和巡航導彈，進一步提高防衛能力。（網絡圖片）

硫黃島位於伊豆群島及美軍據點關島的中間位置，屬第二島鏈，因此海上自衛隊等經常在當地部署。惟大型船隻無法停靠在沿岸部分的淺灘，日本計劃在當地修建碼頭，以提升自衛隊的輸送能力。

另外當局同時試行在地殼變動而突起的跑道加入混凝土，消息人士稱，島上位於中國短程彈道導彈的射程範圍外，改良跑道有助戰機穩定運作。

日本防衛省2025年12月11日表示，因應日本周邊安全環境日益嚴峻，日本自衛隊與美國軍方周三在日本海舉行了聯合軍事演習。(日本防衛省)

而在沖繩縣的北大東島則計劃加快配備航空自衛隊的移動式警戒管制雷達；至於在日本最東部的南鳥島海底由於確認有稀土，對日本的經濟安全非常重要，當局除了建立長程導彈發射場，亦會提出擴建島上的跑道，配合海上自衛隊護衛艦航母化及部署最新式隱形戰機，成為提升防空能力的關鍵。

報道提到，西南群島的防衛在應對中國方面十分重要，有防衛省官員認為，有需要為此撥出相當規模的預算和人手。