伊朗示威｜伊外長：局勢已得到全面控制　斥美國令示威更暴力血腥

伊朗反政府示威進入第三周，當局連日來暴力鎮壓，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）1月12日宣布安全部隊已控制全國局勢，更指控以色列和美國應對伊朗示威承擔「直接責任」。



阿拉格齊周一（12日）在首都德黑蘭的記者會上表示，儘管暴力事件在周末有所加劇，但「局勢現已完全控制」。

他稱，美國總統特朗普（Donald Trump）揚言若伊朗形勢惡化美國將軍事介入，這一說法推動「恐怖分子」襲擊示威者和安全部隊人員。他批評特朗普的表態屬於干涉內政，而示威變的變得暴力和血腥，又為特朗普干預提供了藉口。

伊朗示威潮已持續14個晚上，圖為1月11日巴黎聲援伊朗示威的活中。(Reuters)

阿拉格齊還強調：「伊朗不尋求戰爭，但已充分做好戰爭準備。」他說：「我們也準備好進行談判，但這些談判應該是公正、平等的，並且基於相互尊重。」

特朗普早前公開表態支持反政府抗議者，並稱若局勢繼續升級，美國將採取報復措施。

美國智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War，ISW）引述數據稱，自12月28日示威開始以來已經有至少114名伊朗安保人員身亡，為歷來示威潮中安保人員身亡數量最多的一次。