伊朗示威｜23歲女頭部中槍亡 家屬遭禁止辦喪禮 遺體只能埋路邊
撰文：洪怡霖
出版：更新：
伊朗反政府抗議活動持續之際，人權組織周日（1月11日）表示，一名23歲女學生被「近距離」槍擊頭部。
總部位於挪威的伊朗人權組織稱，阿米尼安（Rubina Aminian）離開校園後參與抗議活動，隨後周四中槍。
伊朗人權組織在一份聲明中指，接近阿米尼安家人的消息人士引述目擊者稱，阿米尼安是遭人背後近距離射殺，子彈擊中她的頭部。
聲明引述消息稱，其家人從伊朗西部的克爾曼沙赫（Kermanshah）家中前往德黑蘭，在「數百名年輕人的遺體」中辨認她的遺體，經過一番努力，家人最終設法找回她的遺體並返回克爾曼沙赫。
消息人士說：「然而，當他們到達時，卻發現情報部隊已包圍他們的家，他們不被允許埋葬她。」
伊朗人權組織指，這家人「被迫將她的遺體埋在克爾曼沙赫和附近的卡米亞蘭（Kamyaran）之間的路邊」。
聲明稱，到目前為止，家屬仍未被允許舉行任何哀悼儀式，當他們聯繫庫德斯坦省的幾座清真寺時，都被告知這些清真寺不允許舉辦此類儀式。
特朗普：伊朗提議談判卻正開始越過紅線 美國或會前行動洛杉磯反伊朗政權示威 貨車衝擊人群至少2傷 司機被捕｜有片伊朗示威｜白宮社媒一句話 刺激美國防部Pizza指數異常伊朗示威｜未來24小時至關重要 沉默絕非示威者選項？｜新聞背後