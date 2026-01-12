伊朗示威｜23歲女頭部中槍亡　家屬遭禁止辦喪禮　遺體只能埋路邊

伊朗反政府抗議活動持續之際，人權組織周日（1月11日）表示，一名23歲女學生被「近距離」槍擊頭部。



伊朗反政府抗議活動持續之際，人權組織2026年1月11日表示，23歲女學生阿米尼安（Rubina Aminian）被「近距離」槍擊頭部。（伊朗人權組織）

總部位於挪威的伊朗人權組織稱，阿米尼安（Rubina Aminian）離開校園後參與抗議活動，隨後周四中槍。

伊朗人權組織在一份聲明中指，接近阿米尼安家人的消息人士引述目擊者稱，阿米尼安是遭人背後近距離射殺，子彈擊中她的頭部。

聲明引述消息稱，其家人從伊朗西部的克爾曼沙赫（Kermanshah）家中前往德黑蘭，在「數百名年輕人的遺體」中辨認她的遺體，經過一番努力，家人最終設法找回她的遺體並返回克爾曼沙赫。

消息人士說：「然而，當他們到達時，卻發現情報部隊已包圍他們的家，他們不被允許埋葬她。」

伊朗人權組織指，這家人「被迫將她的遺體埋在克爾曼沙赫和附近的卡米亞蘭（Kamyaran）之間的路邊」。

聲明稱，到目前為止，家屬仍未被允許舉行任何哀悼儀式，當他們聯繫庫德斯坦省的幾座清真寺時，都被告知這些清真寺不允許舉辦此類儀式。