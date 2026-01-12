日韓領袖峰會｜李在明：不介入中日爭端　日韓與中韓關係一樣重要

韓國總統李在明上周結束4日對華國事訪問，將於本周二（13日）與日本首相高市早苗在奈良舉行會談。日本放送協會（NHK）周一（12日）播出的訪談中，李在明表示中日之間的爭端對地區和平不利，但稱韓國不會干涉這場持續的爭端。



李在明在訪談中被問及韓國在中日問題上的立場，他表示：「我直接告訴中國國家主席習近平，對韓國來說，與日本的關係與與中國的關係同樣重要。」

李在明就台灣問題表示：「很明顯，習主席對日本（對台）立場持非常負面的看法」，但他認為這是中日之間的問題，韓國不應深度介入或干預。他還說：「從東北亞和平穩定的角度看，兩國之間的對抗是不樂見的，因此我們希望雙方能通過對話順利解決。」

李在明訪華：2026年1月5日，中國國家主席習近平在北京為來華進行國事訪問的韓國總統李在明舉行歡迎儀式。（Reuters）

路透社報道引述韓國外國語大學日本專家李昌民（音譯）表示，日本與中國關係緊張的同時，其盟友美國亦在台灣問題上與日本保持距離，因此日方可能會在此次會談中尋求建立戰略夥伴關係，強化與韓國的外交關係。

韓國國家安保室長魏聖洛上周五（9日）表示，李在明與高市可能會在會談中討論中日爭端，但分析人士表示，韓國不太可能選邊站。

圖為2025年10月20日，日本東京，圖為高市早苗步入會議室。（Reuters）

除中日關係外，李在明和高市預計還會探討朝鮮半島無核化被朝鮮綁架日本公民的問題。

據日本放送協會報道，日韓領導人預計將於13日下午進行會談，並在會談後舉行聯合記者會。