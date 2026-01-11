李在明訪華獲高規格接待　韓專家：韓國應在中日之間保持平衡外交

韓國總統李在明訪問中國後，韓國圓光大學韓中關係研究院院長柳智元說，韓國應在中日之間保持平衡外交，在與日本合作的同時不刺激北京，發揮斡旋者的作用。



柳智元周六（1月10日）接受韓聯社專訪時說，韓中元首去年11月借亞太經合組織（APEC）峰會在慶州舉行會談，當時雙方處於「試探階段」。新年伊始，李在明開啟中國之旅，僅兩個月內實現互訪，彰顯積極推動兩國關係修復的強烈意願。

柳智元分析，李在明宣布今年將成為韓中關係全面復甦的元年，這並非單純的外交修辭，而是順應外交格局的大勢所趨。他認為，韓中兩國不可能立即化解長期積累的矛盾和誤解，此訪更多意義在於邁出增進互信的第一步。

2026年1月5日，韓國總統李在明與夫人金惠景在對中國進行國事訪問使用小米手機與中國國家主席習近平與其夫人彭麗媛進行合影。（X@Jaemyung_Lee）

李在明自1月4日起前往中國進行四天國事訪問，並與中國國家主席習近平會面。這是兩國元首在短短兩個月內的第二次會晤，分析指出，這種罕見的密集互動顯示，北京有意在中日關係趨緊之際，加強與首爾的外交接觸。

柳智元指出，此次訪華中，北京給予李在明高規格禮遇，背後可能意在拉攏韓國加入「反日戰線」。他說，韓國應在中日之間保持平衡外交，與日本合作的同時不刺激北京，切實發揮斡旋作用。

本文獲《聯合早報》授權轉載

