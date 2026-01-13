王毅：中國對非合作堅持一個不能少　壓迫和霸淩將被逐出非洲

中共中央政治局委員、外交部長王毅結束對非盟、埃塞俄比亞、坦桑尼亞、萊索托的訪問後，接受中國媒體的採訪，強調中國對非合作堅持的是，一個都不能少，一國都不能掉隊。中方張開懷抱歡迎非洲各國搭乘中國發展的快車，也呼籲國際社會更加重視非洲，更加大對非洲的投入。



圖為2026年1月10日，中共中央政治局委員、外交部長王毅與萊索托外交大臣萊喬內會談。（中國外交部圖片）

王毅表示，過去這一年世界很不太平，非洲更不容易。當非洲再次被「遺忘」時，中國把非洲作為每外交的起點。當非洲面對關稅「大棒」衝擊時，中國宣布給予非洲各國零關稅的「大禮」。當一些外部勢力對非洲事務指手劃腳時，中國堅定支持非洲維護自身主權安全和民族尊嚴。當萊索托被質疑不知道在哪裡時，中國到訪萊索托，做他們的戰略夥伴。

王毅指出，中國式現代化的成功實踐，為廣大發展中國家提供了有益借鑒和新的選擇。事實證明，現代化並不等於西方化，西方化也不一定就能實現現代化，關鍵是要找到符合自身國情、並能得到人民擁護的發展道路。中方願同非洲國家搭建起制度化平台，開展治國理政經驗的交流，支持非洲國家積極探索符合本國實際需求、民眾普遍受惠、又能充分發揮自身資源稟賦的成功之道。

圖為2026年1月10日，坦桑尼亞總統哈桑會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。（中國外交部圖片）

他表示，中非雙方將會永遠堅定站在一起，堅決捍衛《聯合國憲章》宗旨和原則，堅定維護非洲各國人民的正當權益。「新自由主義」在非洲已瀕臨破產，「新殖民主義」在非洲也不會有市場，一切壓迫和霸淩都將被逐出非洲，永不回返。