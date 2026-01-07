王毅與芬蘭外長通話　稱中歐是夥伴　雙邊關係應以合作為主基調

中共中央政治局委員、外交部長王毅1月6日應約與芬蘭外長瓦爾托寧（Elina Valtonen）通電話。王毅指，中芬在過去一年共同慶祝建交75周年，雙邊關係實現新發展，還強調中歐關係主基調應是合作，正確定位應是夥伴，希望芬方作為歐盟重要成員國，推動歐盟理性客觀認識中國。王毅還深入闡述中方在台灣問題上的立場，揭露日本現職領導人的倒行逆施，希望芬方理解中方正當立場。



王毅表示，過去一年，中芬在各領域合作取得新成果，充分體現中芬關係傳統友好、互利共贏、面向未來的特點。中芬關係超越社會制度差異，歷經國際風雲考驗，保持穩定發展勢頭，根本在於雙方始終堅持相互尊重，堅持平等互利。

王毅指，今年是「十五五」開局之年，中國將堅持高水平對外開放，願同芬方加強發展戰略對接，深化能源轉型、循環經濟、人工智能、綠色環保、銀髮經濟等領域合作，攜手維護自由貿易，支持經濟全球化，實現共同發展繁榮。

王毅表示，希望通過對話協商化解分歧，積極考慮加強「一帶一路」倡議和歐盟「全球門戶」計劃的戰略對接，重啟中歐投資協定批約，積極探討商簽中歐自貿協定。

2025年7月14日，中國北京，圖為中歐環境與氣候高層對話舉行期間，一名侍應端舉茶杯路過中國與歐盟旗幟。（Reuters）

瓦爾托寧轉達總統斯圖布（Alexander Stubb）對習近平主席的親切問候，表示芬中關係長期保持穩定發展，芬蘭堅持奉行一個中國政策，期待同中方密切高層交往，深化各領域合作。芬方支持自由貿易，堅持互利互惠，雙方在綠色能源、科技創新等方面擁有很多共同利益和廣闊合作空間。歐中在氣候、能源等領域是重要合作夥伴，保持建設性關係十分重要，芬方願為此發揮積極作用。

雙方還就烏克蘭危機的現狀和前景交換了意見。